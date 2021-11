Le prince Charles s'endort en pleine cérémonie historique, face à Rihanna...

Désormais, la Barbade ne reconnaît plus la reine Elizabeth II comme cheffe d'Etat et ce, après quatre siècles de sujétion. Comme le rappelle l'AFP, l'île était déjà indépendante du Royaume-Uni depuis 1966. Elue au suffrage universel indirect en octobre, Sandra Mason (qui était jusque là gouverneure générale du pays) a prêté serment à minuit lundi soir, lors d'une cérémonie officielle marquée par le remplacement de l'étendard de la reine par le drapeau présidentiel. La Barbade reste membre de l'organisation du Commonwealth.

Petite sieste et nouvelle polémique

Ce voyage survient au moment même où le prince Charles fait la une des tabloïds outre-Manche. Dans un nouveau livre consacré à la famille royale, publié ce mardi et intitulé Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan, le journaliste américain Christopher Andersen affirme que le prince Charles est le membre de la Firme qui avait exprimé une interrogation sur la couleur de peau d'Archie (son petit-fils), avant sa naissance en mai 2019. Remarque - fermement démentie par Clarence House depuis - rapportée en mars 2021 par le prince Harry et Meghan Markle lors de leur interview vérité à la télévision américaine.

A noter que les questions de l'influence britannique et du racisme ont été déterminantes dans la décision de la Barbade de devenir une république, l'île étant encore marquée par l'héritage de plusieurs siècles d'esclavage...