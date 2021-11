Rihanna superstar sexy à la Barbade : même le prince Charles est sous le charme !

Chanteuse, actrice, gourou beauté, entrepreneure à succès et maintenant : héroïne nationale pour la Barbade ! Lundi 19 novembre 2021, lors de la cérémonie d'investiture de la première femme présidente de l'île, Rihanna était au premier rang. Elle a ainsi rencontré le prince Charles, venu du Royaume-Uni pour soutenir cet événement historique.

Sensuelle à souhait dans sa robe près du corps signée Bottega Veneta, la star de 33 ans a accepté son nouveau rôle d'héroïne nationale au moment même où son île de naissance transite vers un régime républicain, après quatre siècle de sujétion au souverain britannique. En 2018 déjà, la compagne du rappeur ASAP Rocky avait reçu le titre d'ambassadrice plénipotentiaire de l'Etat insulaire, chargée d'en favoriser le tourisme, l'éducation et les investissements.

Rihanna a "fait rêver le monde entier avec sa quête d'excellence, sa créativité, sa discipline et par dessus tout son engagement extraordinaire envers sa terre d'origine", a déclaré la Première ministre barbadienne, Mia Mottley, comme l'a rapporté l'AFP. Devant elle, se trouvaient les dignitaires rassemblés pour la cérémonie officielle, durant laquelle la nouvelle présidente élue en octobre, Sandra Mason, a prêté serment. "De la part d'un pays reconnaissant, et d'un peuple encore plus fier, nous vous présentons la personne désignée au titre de héros national de la Barbade, l'ambassadrice Robyn Rihanna Fenty."

Continuer à briller telle un diamant

Le joueur de cricket Garfield Sobers, seul autre héros national de la Barbade en vie, a donné l'accolade à Rihanna. Son nouveau titre lui sera conféré mercredi, a précisé la Première ministre. "Puissiez-vous continuer à briller telle un diamant et couvrir d'honneur votre pays par vos paroles et vos actions", a-t-elle encore dit, faisant ainsi allusion à l'un des plus grands succès de la chanteuse, Diamonds.

La cérémonie s'est déroulée en présence du prince Charles qui a reconnu "l'effroyable atrocité de l'esclavage" dont a souffert l'île durant la colonisation britannique. La cérémonie n'était pas ouverte au public mais le couvre-feu lié à la pandémie a été suspendu pour que les habitants puissent profiter des festivités.