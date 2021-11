La famille royale britannique raciste ? Un premier nom fuite, réaction immédiate

Les révélations de Meghan Markle dans son interview confession accordée à Oprah Winfrey en mars dernier font encore trembler la famille royale britannique. L'épouse du prince Harry avait notamment confié qu'un membre de la royauté avait exprimé des inquiétudes quant à la couleur de peau qu'auraient leurs enfants. Le nom de l'auteur de ces remarques racistes semble avoir été dévoilé.

Christopher P. Andersen est l'auteur d'un nouveau livre sur la famille royale britannique, intitulée Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry, and Meghan. Il s'intéresse aux vies des couples princiers formés par le princeWilliam et Kate Middleton et le prince Harry et Meghan Markle. Concernant ces derniers, le journaliste confirme avec l'aide d'une source, les dires de la duchesse de Sussex sur les interrogations que se serait posé un membre de la royauté.

Tu penses que leurs enfants auront quel teint ?

Les propos auraient été tenus le 27 novembre 2017, jour de l'annonce des fiançailles du prince Harry et de Meghan Markle. Leur auteur, le prince Charles, aurait dit à son épouse Camilla, duchesse de Cornouailles : "Je me demande à quoi vont ressembler les enfants." Étonnée par cette remarque, Camille aurait répondu : "Et bien, je suis sûre qu'ils seront magnifiques." Le prince Charles aurait alors insisté en demandant : "Ce que je veux dire c'est, tu penses que leurs enfants auront quel teint ?"

Dans son entretien avec Oprah Winfrey, Meghan Markle et le prince Harry avaient tu le nom de la personne curieuse de la peau de leur enfant. Un attaché de presse du prince Charles a réagi sans tarder auprès du New York Post. "C'est de la fiction et ça ne vaut pas d'avantage de commentaire", a confié le collaborateur du prince au quotidien new-yorkais.

Le prince Charles aurait été dévasté après la diffusion de l'interview de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey. Son fils y avait également expliqué qu'il les aurait laissés tomber lors du Megxit en janvier 2020, aussi bien financièrement que moralement. Harry avait eu les vivres coupées par sa famille (le gros de ses revenus provenant du duché de Cornouailles, celui de son père) et le prince Charles aurait décliné plusieurs appels de son fils, du temps où il avait trouvé refuge au Canada avec Meghan et leur fils Archie.

Depuis, Harry et Meghan ont accueilli un deuxième enfant, une fille prénommée Lilibet, le 4 juin 2021.