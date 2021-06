Le prince Harry, un nouveau mensonge : la famille royale ne lui a pas "coupé les vivres"

Les chiffres ont parlé. Comme c'est le cas chaque année, les dépenses de la famille royale britannique pour la période 2020/2021 ont été publiées dans un rapport officiel dévoilé ce 24 juin. L'occasion de vérifier les dires du prince Harry, qui avait affirmé lors de son interview événement avec Oprah Winfrey - en mars 2021 - que la famille royale lui avait coupé les vivres au début de l'année 2020, peu après l'officialisation de son départ de la monarchie avec Meghan Markle. Le duc de Sussex avait alors expliqué que leur départ n'avait été possible que parce qu'il avait pu compter sur l'héritage laissé par sa mère Diana.

Pourtant, le détail des comptes royaux de l'an dernier vient contredire la version du prince Harry, puisque son père le prince Charles l'a bel et bien soutenu financièrement plusieurs mois après son départ pour la Californie. "Comme nous nous en souvenons tous, en janvier 2020, lorsque le duc et la duchesse ont annoncé qu'ils allaient s'éloigner de la famille royale active, le duc a déclaré qu'ils travailleraient pour devenir financièrement indépendants", a expliqué un porte-parole de Clarence House, la demeure officielle du prince Charles et Camilla, comme l'a rapporté Hello.

"Le prince de Galles a alloué une somme substantielle pour les accompagner dans cette transition. Ce financement a cessé à l'été de l'année dernière. Le couple est maintenant financièrement indépendant." Une indépendance en grande partie acquise grâce à de juteux contrats signés avec Netflix et Spotify, grâce auxquels les parents d'Archie et Lili (2 ans et 2 semaines) ont pu s'offrir leur grande villa de Santa Barbara pour 12 millions d'euros...

La somme d'argent accordée par le prince Charles à son fils cadet est issue de ses confortables revenus du duché de Cornouailles, estimés à 20,4 millions de livres l'an dernier (soit environ 23,8 millions d'euros). Malgré une baisse de revenus conséquente, liée à la crise sanitaire, cette belle enveloppe permet également au prince de Galles de soutenir financièrement son fils aîné le prince William.