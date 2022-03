Le prince Harry plante à nouveau la famille royale : une nouvelle provocation qui ne passe pas

La cérémonie hommage au prince Philip se fera finalement sans son petit-fils le prince Harry... Vendredi 11 mars 2022, un porte-parole des Sussex a en effet annoncé que le Britannique ne retournera pas au Royaume-Uni pour assister à l'événement, prévu le 29 mars prochain à l'Abbaye de Westminster, à Londres. Une absence qui ne risque pas d'arranger ses relations déjà délicates avec le reste de la famille royale, depuis qu'il a quitté la monarchie britannique pour partir vivre en Californie avec sa femme Meghan Markle.

Même la présence de la reine pour cette cérémonie très attendue est incertaine, puisqu'elle vient d'annuler au dernier moment sa venue à la messe de la journée du Commonwealth, prévue lundi... Probablement soucieux de la santé fragile de sa grand-mère, le prince Harry aurait tout de même dans l'idée de lui rendre visite "le plus tôt possible", à en croire son porte-parole. Mais quelle est donc la raison de son absence ? D'autant que le prince Harry prévoit de se rendre aux Pays-Bas mi-avril pour les Invictus Games...

Selon ses avocats, il ne se sentirait pas assez en sécurité pour revenir dans son pays d'origine. Sans surprise, cette décision lui vaut une nouvelle salve de critiques : "Il a tout faux. S'il vient pour un événement royal, il bénéficie d'une protection policière, a notamment commenté la biographe Angela Levin auprès du Daily Mail. Ce qu'ils ne feront pas, c'est assuré sa sécurité s'il sort avec ses amis."

Un problème sans issue ?

Mi-janvier, le fils de Charles et Diana a lancé une action en justice outre-Manche pour que sa protection policière par Scotland Yard soit rétablie, pour lui et sa famille, lorsqu'ils rentrent au Royaume-Uni. Protection qui a été levée peu après leur départ de la monarchie, début 2020. Si les Sussex payent pour leur propre sécurité aux Etats-Unis, leurs gardes du corps n'ont aucune autorité au Royaume-Uni. Le problème semble sans issue puisque le mois dernier, un représentant du prince Harry - cité par Page Six - a précisé que le Britannique avait proposé à deux reprises au gouvernement britannique de payer pour sa propre sécurité, y compris avec une demande de contrôle judiciaire en septembre 2021, en vain. Les deux demandes ont été refusées.

La rencontre entre Lilibet et la famille royale, ce n'est donc pas pour tout de suite... Née en juin dernier, la fille du prince Harry et Meghan Markle, petite soeur d'Archie (2 ans), n'a toujours pas rencontré sa famille paternelle. Depuis que les Sussex ont commencé leur nouvelle vie sur la côte Ouest, seul le prince Harry est rentré : une première fois en avril 2021, pour assister aux obsèques de son grand-père le prince Philip, une seconde en juillet, pour inaugurer une statue hommage à Diana avec son frère William à Kensington. Les Sussex prendront-ils la peine de faire le voyage début juin pour prendre part aux grandes festivités prévues pour le jubilé de platine de la reine ? Rien n'est moins sûr.