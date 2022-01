Meghan et Harry : Le 1er anniversaire de leur fille tombe à une date très importante pour la reine

La famille royale britannique sera en fête au printemps prochain ! Elizabeth II célèbrera son jubilé de platine, soit ses 70 ans sur le trône. D'ores et déjà, le Royaume-Uni et les pays membres du Commonwealth se préparent pour des festivités étalées sur plusieurs jours début juin. Rappelons que la souveraine a été couronnée le 2 juin 1953 à Westminster, 16 mois après le décès soudain de son père le roi George VI. Sauf que cet événement coïncide avec un autre anniversaire : les 1 an de la petite Lilibet Diana, la fille du prince Harry et Meghan Markle, née le 4 juin 2021 en Californie !

Il y a quelques mois déjà, le palais de Buckingham a annoncé que les célébrations auront lieu entre le jeudi 2 juin et le dimanche 5 juin 2022, avec un jour de congé exceptionnel accordé aux citoyens britanniques. Samedi 4 juin, soit le jour du premier anniversaire de Lili (comme l'appellent ses célèbres parents), Elizabeth II prévoit d'assister au Derby d'Epsom Downs (une célèbre course hippique), avant le grand concert de la BBC prévu à Buckingham et retransmis à la télévision, auquel prendront part des artistes internationaux. Est également attendue la traditionnelle parade Trooping The Colour, qui célèbre chaque année l'anniversaire de la souveraine, ainsi qu'une cérémonie à la cathédrale St Paul. Le prince Harry et Meghan Markle profiteront-ils de ce jubilé historique pour enfin revenir au Royaume-Uni ? Lilibet soufflera-t-elle sa première bougie avec sa famille paternelle ? Rien n'est moins sûr...

Cela fait maintenant deux ans que les Sussex ont pris leurs distances de la monarchie pour entamer une nouvelle vie outre-Atlantique. Si Elizabeth II a pu profiter des premiers mois d'Archie, le premier enfant de Meghan et Harry né au printemps 2019, difficile d'en dire autant pour Lilibet, qu'elle n'a encore jamais rencontrée. Une source du magazine People a tout de même affirmé que les Sussex avaient présenté leur fille à son illustre arrière-grand-mère (âgée de 95 ans) le temps d'un appel vidéo... Si le prince Harry est déjà rentré à deux reprises en Angleterre l'an dernier, pour les funérailles du prince Philip en avril et pour l'inauguration de la statue hommage à sa mère à Kensington en juillet, on sait maintenant pourquoi sa famille est toujours restée en Californie.

Mi-janvier, il a été révélé que le prince Harry avait entamé des démarches juridiques pour rétablir sa protection policière lorsqu'il est de retour au Royaume-Uni avec épouse et enfants. Cette protection leur a en effet été retirée suite au changement de leur statut royal... La situation sera-t-elle réglée avant les festivités du printemps prochain ? Archie et Lilibet pourront-ils enfin voir la famille royale ? C'est tout ce qu'on peut souhaiter à la reine, de voir sa famille réunie et apaisée, après une année 2021 particulièrement éprouvante.