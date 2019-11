Kate Middleton radieuse au palais, juste avant de tomber en panne de nounou...

Sur les quelques clichés relayés sur le compte Instagram de Kensington, on peut voir la Britannique de 37 ans radieuse dans une robe verte signée Beulah London, une de ses marques favorites. "Catherine et moi avons passé du temps avec les nommés et finalistes de Tusk Awards, a commenté le prince William en légende. Leur courage, détermination et engagement en faveur de la conservation en Afrique poussent à l'humilité (...). Nous devons agir plus rapidement et plus efficacement pour trouver comment équilibrer nos demandes sur cette planète et la nature avec laquelle nous la partageons."

Contrairement à l'an dernier, où le duc et la duchesse s'étaient rendus ensemble à la cérémonie, c'est seul que le prince William a représenté la famille royale jeudi soir. Kate Middleton devait elle aussi être de la partie, mais elle a dû annuler sa venue au dernier moment. Selon le Daily Mail, un de leurs trois enfants ne se serait pas senti bien et le couple royal se serait retrouvé en panne de nounou... Mais où était donc Maria Teresa Borrallo, la nourrice officielle de George (6 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an), en poste depuis maintenant cinq ans ?