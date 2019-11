Kate Middleton plante William au dernier moment, leurs enfants en cause

C'est seul que le prince William se rendra cette année aux Tusk Conservation Awards. Comme l'a confirmé le palais de Kensington, Kate Middleton a en effet annulé sa venue à la cérémonie organisée le 21 novembre 2019 à Londres, à l'Empire Cinema de Leicester Square. Selon une source royale d'Hello!, la duchesse de Cambridge aurait annulé sa participation au dernier moment, pour finalement rester avec ses trois enfants, George (6 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an). Espérons que rien de sérieux ne soit arrivé à l'un d'entre eux...

Parrain royal de l'organisation Tusk, qui oeuvre en faveur de la protection de l'environnement, le prince William va malgré tout représenter la famille royale jeudi soir. Il remettra trois prix avant de prononcer un discours. La cérémonie sera suivie d'une réception organisée à la National Portrait Gallery. L'an dernier, c'était à deux que les Cambridge s'étaient illustrés : la duchesse du recyclage de tenues avait une nouvelle fois ressorti sa robe turquoise Jenny Packham.

Tandis que le prince Harry et Meghan Markle profitent de leur pause de six semaines loin des médias, le prince William et Kate Middleton multiplient les engagements officiels. Le 18 novembre dernier, le couple était sur son trente-et-un pour l'incontournable Royal Variety Performance, un rendez-vous annuel au profit d'un fond de bienfaisance des artistes. Une soirée musicale pour laquelle la duchesse de Cambridge a misé sur une élégante robe en velours et dentelle signée Alexander McQueen.