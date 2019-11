Kate Middleton et William : Leur fille moquée, ils réprimandent un DJ réputé

L'animateur ne s'attendait pas à avoir de tels auditeurs... Comme l'a rapporté Hello! le 20 novembre 2019, le DJ et chroniqueur anglais Greg James s'est fait gentiment réprimander par le prince William et Kate Middleton lors d'un passage au palais de Kensington, en octobre dernier. Peu de temps avant cette rencontre, celui-ci s'était en effet moqué de leur fille Charlotte (4 ans) au micro de son émission de radio.

En septembre dernier, la petite princesse a fait sa première rentrée à l'école Thomas's Battersea de Londres, déjà fréquentée par son grand frère George (6 ans). Accompagnés de leurs parents pour ce grand jour, les deux enfants ont été accueillis par la directrice de l'école qui avait alors serré la main de ses célèbres écoliers. Depuis son studio de Radio 1, Greg James s'est alors moqué de cet accueil très formel dans sa matinale : "J'ai vu la photo [de la rentrée, NDLR] pendant l'émission et je me suis dit : 'Mais qui donc serre la main de sa maîtresse le premier jour ?'" Sauf que cette remarque n'est pas passée inaperçue.

Quelques semaines plus tard, l'animateur a pris part à une remise de prix organisée au palais de Kensington, où résident le prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants. L'occasion pour le couple royal de rappeler à l'ordre le chroniqueur railleur : "Ils ont dit 'Nous écoutions le matin du premier jour de la petite Charlotte et nous voulons te parler de la poignée de main.' Je me suis dit 'Oh mon dieu, non ! Ils m'ont entendu dire que cette école était si guindée qu'ils devaient serrer la main de leur maîtresse tous les jours'.'