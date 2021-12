Kate Middleton et William, leur carte de Noël révélée : George, Charlotte et Louis ont bien grandi !

Comme à leur habitude, le prince William et Kate Middleton ont pris la pose en famille à l'occasion des fêtes de fin d'année. Pour leur traditionnelle carte de voeux, le duc et la duchesse de Cambridge ont misé sur une photo prise plus tôt cette année, lorsque les pulls en laine et bottes fourrées n'étaient pas encore d'actualité ! Le cliché dévoilé sur le compte Instagram officiel du couple, ce vendredi 10 décembre 2021, aurait en effet été pris lors de vacances en famille en Jordanie. Peu de détails sont en revanche connus sur ce séjour privé dans ce pays auquel Kate Middleton est très attachée.

Sur le portrait, Kate Middleton et le prince William apparaissent tout sourire, en tenues d'été. Autour d'eux, leurs trois enfants sont réunis. Le prince héritier George (8 ans) est lui aussi souriant, vêtu de son éternel combo polo-short. De son côté, sa soeur la princesse Charlotte (6 ans) se montre plus réservée dans sa charmante robe à carreaux. Enfin, le prince Louis (3 ans), le petit dernier de la fratrie, apparaît grandi au premier rang, assis en tailleur. "Ravis de partager une nouvelle image de la famille, qui figure sur la carte de Noël de cette année", a-t-il été précisé en légende de la publication.

Il semble que les Cambridge ont enfin pu emmener leurs enfants en Jordanie, pays qui tient une place particulière dans le coeur de la duchesse. Durant son enfance, Kate Middleton a en effet vécu trois ans là-bas, lorsque son père Michael Middleton travaillait sur place pour la British Airways. Lors d'un voyage officiel en 2018, le prince William avait laissé entendre leur intention de faire découvrir la Jordanie à leurs trois enfants : "Ma femme Catherine est vraiment désolée de ne pas pouvoir être ici avec moi si peu de temps après la naissance de notre fils Louis, mais sa famille se souvient très bien des près de trois ans qu'elle a passés ici lorsqu'elle était enfant et que son père travaillait pour British Airways à Amman", avait-il affirmé, comme l'a rappelé le Daily Mail.