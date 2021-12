Archie et Lilibet privés de Noël en famille : tata Kate et tonton William attentionnés... à distance

Difficile de savoir où en sont les relations entre les Sussex et les Cambridge. Depuis le départ précipité du prince Harry et Meghan Markle de la monarchie britannique en début d'année 2020, et leur interview pleine d'amertume avec Oprah Winfrey, ils entretiendrait des rapports délicats avec le reste de la famille royale. Ceux qui auraient le plus souffert de cette rupture royale seraient les princes William et Harry, auparavant si proches et complices... Malheureusement, ce Noël ne sera pas celui de la réconciliation.

Installés en Californie depuis un an et demi, le duc et la duchesse de Sussex n'auraient aucunement l'intention de faire le voyage jusqu'au Royaume-Uni pour passer les fêtes de fin d'année avec la famille royale. Pourtant, on aurait pu s'attendre à une réunion du clan au grand complet autour de la reine Elizabeth, qui a tant souffert cette année, entre le décès de son mari le prince Philip et ses soucis de santé... La rencontre avec Lilibet, la fille du prince Harry et Meghan Markle née en juin dernier, ne sera donc pas pour tout de suite. Les retrouvailles avec Archie (2 ans), coupé de sa famille paternelle depuis l'automne 2019, non plus.

Bien qu'ils grandissent loin de la famille royale, Archie et Lilibet devraient tout de même être gâtés à distance. Le prince William et Kate Middleton auraient en effet l'intention de leur faire parvenir quelques cadeaux depuis le Royaume-Uni. "Ils offrent des cadeaux à toute la famille et cela inclut tous les neveux et nièces", a récemment assuré l'experte Katie Nicholls à OK! magazine. Elizabeth II devrait elle aussi faire parvenir quelques présents à ses arrières-petits-enfants californiens. L'an dernier déjà, elle avait fait mouche en envoyant une machine à gaufres à Archie. Saura-t-elle réitérer l'exploit pour Lilibet, qu'elle n'a jamais rencontrée ?

Plutôt que de prendre part au traditionnel Noël royal à Sandringham, le prince Harry, Meghan Markle et leurs deux enfants devraient passer les fêtes dans leur luxueuse et secrète villa de Montecito. La mère de la duchesse, Doria Ragland, pourrait bien être de la partie.