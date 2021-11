Elizabeth II affaiblie : Meghan et Harry vont-ils enfin passer Noël avec la reine ?

Après une année 2021 éprouvante, souhaitons à la reine de passer des fêtes relativement agréables. En revanche, elle devra - pour la troisième année consécutive - ouvrir ses paquets sans le prince Harry, Meghan Markle et leurs deux enfants, Archie et Lilibet (2 ans et 5 mois). C'est en tout cas ce qu'affirment plusieurs sources de Page Six : le duc et la duchesse de Sussex auraient bel et bien été conviés au traditionnel Noël royal à Sandringham, mais le couple n'aurait aucunement l'intention de faire le voyage depuis la Californie.

"Il y a beaucoup de choses qui entrent dans la logistique et la planification du Noël en famille, alors bien sûr, le personnel sait que Harry et Meghan ne viendront pas, a commenté une source, citée le 17 novembre 2021. Si c'était le cas, ils l'auraient déjà communiqué à leur famille." On aurait pu espérer une réunion de famille au grand complet puisqu'il s'agit du tout premier Noël d'Elizabeth II depuis le décès de son mari le prince Philip, survenu en avril dernier. De plus, l'état de santé de la souveraine, âgée de 95 ans, n'a pas manqué d'inquiéter outre-Manche ces dernières semaines...

Les Sussex auraient choisi de passer les fêtes de fin d'année aux Etats-Unis pour éviter une nouvelle tempête médiatique autour de leur retour au Royaume-Uni. Il faut dire que les retrouvailles du couple avec le reste de la famille royale se font désespérément attendre, après de longs mois de tensions. Depuis qu'ils ont quitté la monarchie avec fracas en début d'année 2020 et entamé une nouvelle vie en Californie, le prince Harry et Meghan Markle ne sont jamais revenus ensemble en Angleterre.

Le duc de Sussex est certes revenu à deux reprises, en avril pour les funérailles du prince Philip et début juillet pour inaugurer la nouvelle statue de Diana à Kensington, mais son épouse n'a plus mis les pieds dans le pays depuis bientôt deux ans. La famille royale n'a donc plus revu le petit Archie depuis son départ pour le Canada à l'automne 2019 et le clan n'a pas encore rencontré la petite Lilibet. Heureusement, Elizabeth II pourra compter sur ses dix autres arrières-petits-enfants, y compris George, Charlotte et Louis (8, 6 et 3 ans, les enfants de William et Kate Middleton) pour la divertir...