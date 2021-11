Le prince George, véritable "petit héros" : sa "grande première" avec l'aventurier Bear Grylls

Pour le tennis, George de Cambridge a Roger Federer pour coach VIP, pour sa formation d'aventurier, le prince de 8 ans peut compter sur les bons conseils de Bear Grylls. Invité de l'émission Good Morning Britain ce 9 novembre 2021, l'aventurier britannique de 47 ans a raconté sa rencontre avec le futur roi d'Angleterre à l'été 2019 sur l'île de Wight, lors de la King's Cup. Une rencontre marquée par une dégustation de... fourmis.

A la télévision mardi matin, Bear Grylls s'est souvenu que Carole Middleton, la mère de Kate Middleton et donc grand-mère du prince George, lui a demandé de venir saluer son petit-fils, fan de sa série d'aventures sur Netflix. Au moment d'échanger avec le garçonnet, la star du programme Man vs. Wild a remarqué des fourmis près du pied du jeune prince : "Je lui ai dit : 'Allez, il faut qu'on en mange une' et il a dit 'Vraiment ?' Ce fut un privilège de donner au futur roi sa première fourmi et ses yeux se sont illuminés comme c'est le cas pour quiconque est dans la nature, fait face à quelques peurs et les surnomment, tant mieux pour lui, quel petit héros."

En bouche, le fils aîné du prince William et Kate Middleton a donc eu la surprise de découvrir un goût "piquant". En revanche, il a fait le plein de vitamine C ! Il n'est pas surprenant d'entendre ce genre d'anecdote sur le prince George, lui qui s'épanouit davantage à la campagne que dans le faste de Kensington. Que ce soit avec ses parents dans leur demeure d'Anmer Hall (dans le Norfolk), où il a passé les différents confinements, ou chez papi et mamie dans le Berkshire, le grand frère de Charlotte et Louis (6 et 3 ans) y entretient notamment sa passion pour les sports de ballon.

En septembre dernier, à l'occasion d'un déplacement en Irlande du Nord, Kate Middleton avait joyeusement sympathisé avec une mygale. Le prince William avait alors confié l'intérêt de leur aîné pour les petites bêtes qui montent, qui montent...