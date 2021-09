"George va être si contrarié !" : Kate et William intrépides, à rendre leur fils vert de jalousie

Laissant leurs trois enfants derrière eux au palais de Kensington, le prince William et Kate Middleton ont effectué un nouveau déplacement en Irlande du Nord le 29 septembre 2021. A peine remis de leur grande soirée tapis rouge avec James Bond de mardi, les Cambridge ont quitté Londres et enchaîné les rendez-vous près de Londonderry, au nord-ouest de l'Irlande du Nord.

Les parents de George, Charlotte et Louis (8, 6 et 3 ans) ont passé une grande partie de leur mercredi sur le campus de l'Université Magee : rencontre avec des soignants en formation, dégustation de bières, quelques passes lors d'un atelier sport... Kate Middleton - parfaitement lookée pour l'automne dans son tailleur pantalon violine - et son mari ont également visité le mini zoo installé pour contribuer au bien-être des étudiants.

"Ooh, s'il vous plaît, puis-je tenir la tarentule ? Quel est son nom ?", a lancé Kate Middleton, comme l'a rapporté le Mirror. Faisant preuve d'un sacré sang-froid, la duchesse de Cambridge n'a alors pas hésité à sympathiser avec une jolie mygale, baptisée Charlotte (comme sa fille), sous le regard peu rassuré de sa moitié (voir diaporama). De son côté, le prince William était plus à l'aise avec un serpent. La Britannique de 39 ans a ensuite confié qu'ils avaient eu "beaucoup d'animaux pendant le confinement", notamment des poules.

Cette étonnante session caresses avec reptiles et araignées aurait visiblement fait plaisir à leur fils aîné ! "George est obsédé par les serpents, il va être si contrarié d'avoir manqué ça", le prince William a-t-il glissé alors qu'il tenait un serpent. "Les enfants ne vont pas en revenir."