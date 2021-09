Kate Middleton en Irlande avec William : son nouveau look d'automne va donner des idées...

Le duc et la duchesse de Cambridge sont décidément sur tous les fronts en ce début d'automne ! Alors que leur grandiose apparition sur le tapis rouge de la première mondiale du nouveau James Bond continue de faire grand bruit, le prince William et Kate Middleton ont pris la direction de l'Irlande du Nord pour un nouveau déplacement officiel. Leur dernier voyage sur place remontait au mois de février 2019.

Le couple avait un premier rendez-vous ce mercredi 29 septembre 2021. Les parents de George, Charlotte et Louis (8, 6 et 3 ans) se sont d'abord rendus à l'Université Ulster pour aller à la rencontre des futures infirmières avec lesquelles ils avaient déjà pris contact par appel vidéo plus tôt cette année, en pleine crise sanitaire. Pour cette nouvelle sortie officielle, Kate Middleton a misé sur la couleur en dévoilant une nouveau tailleur pantalon violine signé Emilia Wickstead, l'une de ses marques fétiches. Un ensemble parfait pour l'automne, complété d'un fin col roulé et d'une paire d'escarpins Emmy London, qui avait déjà fait ses preuves par le passé. Ne laissant voir aucune trace de fatigue après sa soirée avec 007, la Britannique de 39 ans est apparue tout sourire au milieu des étudiants et leurs enseignants.

Comme cela avait été annoncé il y a quelques jours, le prince William et Kate Middleton en pris part à la première mondiale du film Mourir peut attendre, organisée au Royal Albert Hall de Londres mardi soir. Pour découvrir ce 25e film de la franchise James Bond, les Cambridge étaient accompagnés du prince Charles et de son épouse Camilla. Eclipsant au passage les acteurs du film que sont Daniel Craig et Léa Seydoux, Kate Middleton a littéralement ébloui l'assemblée en foulant le tapis rouge en robe de soirée d'or.