Kate Middleton et William, leur passage secret dans le Var : un témoin privilégié en dit beaucoup plus !

Dans la plus grande discrétion, James Middleton et Alizée Thevenet se sont mariés dans le Var, à Bormes-les-Mimosas, le 11 septembre 2021. Des noces auxquelles Kate Middleton, le prince William et leurs trois enfants (George, Charlotte et Louis) ont assisté, après avoir effectué le voyage depuis le Royaume-Uni en secret. Même durant le mariage, le duc et la duchesse de Cambridge ont fait profil bas, comme le raconte François Arizzi, le maire du village varois qui a lui-même marié civilement le couple franco-britannique.

"C'était une cérémonie très sympathique et très familiale, il n'y a pas eu de salamalecs [des courbettes], comme on dit chez nous, a rapporté le maire à Var-matin. Il y avait une cinquantaine de personnes, dont Pippa [Middleton, l'autre soeur du marié, NDLR]. Le prince William et Kate étaient là aussi mais ils ne voulaient pas voler la vedette aux mariés, Alizée Thevenet et James Middleton, qui est un garçon très sympathique." Analyste financière installée à Londres depuis plusieurs années, la Française trentenaire Alizée Thevenet a choisi la propriété récemment acquise par sa famille à Bormes-les-Mimosas pour célébrer son mariage avec James Middleton.

Le futur roi d'Angleterre était peut-être de la partie, mais l'ambiance était on ne peut plus détendue. "Le prince William n'avait pas de tenue d'apparat, mais portait un costume beige et blanc cassé. La princesse [Kate Middleton] avaient une robe longue d'une couleur vert très clair, a ajouté le maire. J'ai pu échanger avec eux dans un très mauvais anglais, on a parlé des charmes de Bormes-les-Mimosas et de son climat, des banalités... C'était un moment simple et je n'ai pas été impressionné plus que ça (rires)."