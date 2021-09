Diaporama "George va être si contrarié !" : Kate et William intrépides, à rendre leur fils vert de jalousie

Le prince William et Kate Middleton, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, avec leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis ont assisté à un spectacle donné en l'honneur des personnes qui ont été mobilisées pendant la pandémie au Palladium à Londres, Royaume Uni, le 11 décembre 2020.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visitent le clud de Rugby, City of Derry R.F.C. à Londonderry, Royaume Uni, le 29 septembre 2021.

Captures d'écran d'une vidéo inédite de la famille royale dévoilée lors d'un sketch hilarant avec le prince William et Stephen Fry. L'humour anglais dans toute sa splendeur. Ce jeudi 23 avril, pour un sketch qui visait à récolter des fonds pour le personnel soignant britannique, le prince William a accepté de jouer la comédie avec le renommé Stephen Fry. A la fin de la vidéo, on a pu voir le prince se réunir avec Kate Middleton et leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis devant chez eux pour applaudir le personnel soignant.Le prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis applaudissent le personnel soignant devant leur demeure d'Anmer Hall, pendant le confinement