George de Cambridge a perdu ses dents de lait : son sourire trop craquant

Après deux semaines de vacances sur l'île Moustique, dans les caraïbes, Kate Middleton, le prince William et leurs adorables enfants sont de retour au Royaume-Uni. Ils avaient en effet des obligations royales, leur participation à la King's Cup, régate organisée au large de l'île de Wight, au profit de plusieurs organisations caritatives. D'abord prévue pour le vendredi 9 août, la course a été reportée à ce jeudi à cause de mauvaises conditions climatiques.

Kate Middleton (37 ans) a participé à la course, habillée en conséquence. Casquette, gilet de sauvetage, baskets et short : la duchesse de Cambridge arborait un look très sportif pour l'occasion. Mais s'il y a une tenue qui a attiré l'attention ce jeudi 8 août 2019, c'est celle du prince George. L'adorable garçonnet de 6 ans avait piqué la casquette du capitaine, qui lui va à ravir. Vêtu d'une marinière et d'un gilet de sauvetage, il avait tout l'accoutrement du petit moussaillon. Impossible de passer à côté de son malicieux sourire, alors qu'il a perdu ses dents de lait, définitivement très craquant.

Sa soeur, la princesse Charlotte (4 ans) faisait également partie de l'équipage. La fillette portait une robe de chez Ralph Lauren aux rayures bleues et au col blanc, à 128 livres sterling, comme le précisent nos confrères du Daily Mail.

Comme le veut la tradition, chacun des huit voiliers a concouru sous le nom des huit organisations caritatives soutenues par la famille royale. Cette année, le prince William a affronté son épouse, puisqu'il défendait l'association Child Bereavement UK et, elle, le Early Years de la Royal Foudation. Plusieurs personnalités ont participé à la compétition, notamment l'aventurier Bear Grylls, le comédien John Bishop et la championne olympique d'aviron, Helen Glover.