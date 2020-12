Kate Middleton et William : Leur carte de Noël avec George, Charlotte et Louis dévoilée

Cette année, une vilaine mésaventure est arrivée à la famille du Prince William. Leur traditionnelle carte de voeux de Noël a fuité sur les réseaux sociaux avant qu'elle ne soit dévoilée officiellement par Kensington Palace. Un sacrilège certes, mais qui permet à tous les curieux de découvrir l'étonnant dispositif pour cette nouvelle photographie. Confortablement assis sur une meule de foin, le duc et la duchesse de Cambridge posent en compagnie de leurs trois enfants : George (7 ans), Charlotte (5 ans) et Louis (2 ans). Habillés dans des tons bruns rappelant l'univers champêtre, tous les membres de la famille affichent un merveilleux sourire face à l'objectif (même la boudeuse et craquante Charlotte).

L'experte en langage corporel Judi James a livré son analyse sur ce cliché, dévoilée dans le journal Dailymail. Selon elle, cette photographie montre une "famille liée et unie" et révèle également que Kate Middleton serait "la colonne vertébrale" de la famille Windsor. Elle ajoute : "William semble reconnaître que sa femme est son roc ici, se penchant vers elle, portant un sourire qui implique une lèvre supérieure serrée et un froncement des sourcils au niveau de l'arête du nez pour suggérer un plaisir refoulé d'être le supporter et le protecteur de son groupe familial."

Concernant les enfants du couple, l'experte est formelle. "Le sourire de George et l'expression de ses yeux suggèrent un soupçon de timidité et il semble plus heureux en posant près de son père" indique-t-elle. De son côté Charlotte serait déjà très indépendante, sa pose révèlerait qu'elle "a envie d'explorer et de vivre des aventures par elle-même". Enfin, le facétieux Louis représenterait "la joie de la famille". "Son rire franc, on le voit crier de joie et même s'il est le plus petit, il semble déjà heureux de divertir ses parents et ses frères et soeurs" écrit Judi.

Selon le magazine Hello, cette carte aurait été adressée aux équipes du National Health Service (NHS), le système de santé publique britannique. "À tout le personnel incroyable du NHS, Nous vous souhaitons un très joyeux Noël et une très bonne année" pouvait-on lire sur la carte. "Nous ne pourrons jamais assez vous remercier pour votre dévouement et les sacrifices que vous avez dû faire cette année. Nous vous en serons toujours reconnaissants."