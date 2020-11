Kate Middleton et William à la maison : le couple parle bébés depuis son salon

Les Cambridge continuent les visioconférences depuis leur appartement 1A du palais de Kensington. Le 21 novembre 2020, le prince William et Kate Middleton ont échangé virtuellement avec des papas membres de l'association Future Men, qui aide des hommes de tous âges dans leur rôle de père. Le duc et la duchesse ont certainement quelques bons conseils à prodiguer à partir de leur expérience avec leur tribu : le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, aujourd'hui âgés de 7, 5 et 2 ans.

À leur aise et tout sourire devant leur écran, le prince William et Kate Middleton ont discuté avec cinq papas soucieux de bien faire avec leurs enfants. Comme pour leurs précédentes visioconférences depuis Kensington, plusieurs photos de famille des Cambridge ont été soigneusement disposées afin d'apparaître dans le champ : le portrait de George et Charlotte lors de leur rentrée scolaire en septembre 2019, ainsi qu'une photo de Kate Middleton au côté du prince Louis, prise en mai 2019 au Chelsea Flower Show.

Qui dit visioconférence à la maison ne dit pas forcément pyjama ! Pour ce nouvel appel vidéo, la duchesse de Cambridge est en effet apparue vêtue d'une blouse imprimée de la marque MICHAEL Michael Kors qui, sans surprise, est déjà en rupture de stock. Le Kate Effect a encore de beaux jours devant lui, même en confinement !