Elizabeth II et Philip, 73 ans de mariage : l'adorable attention de George, Charlotte et Louis

Rares sont les couples qui célèbrent leurs noces de fonte ! Ce 20 novembre 2020, Elizabeth II et son mari le prince Philip rejoignent le club très select de ceux qui fêtent leurs 73 ans de mariage. Bien qu'ils soient confinés dans leur château de Windsor en raison de la crise sanitaire, les époux ont reçu de nombreux courriers leur souhaitant un joyeux anniversaire. Dans la pile de lettres, la reine et sa moitié (94 et 99 ans) ont pu découvrir l'adorable attention de leurs arrières-petits-enfants, George, Charlotte et Louis (7, 5 et 2 ans).

Mercredi soir, le palais de Buckingham a lancé les festivités en dévoilant une photo inédite d'Elizabeth II et Philip. Le portrait, signé du photographe Chris Jackson (un habitué de la famille royale), a été réalisé plus tôt cette semaine dans un salon de Windsor. Le couple prend la pose depuis un canapé, le duc d'Edimbourg tenant dans ses mains une grande carte d'anniversaire soigneusement confectionnée par les enfants de Kate Middleton et William.

"C'était très spécial d'être invité cette semaine à immortaliser sa majesté la reine (portant la broche chrysanthème qu'elle portait pour sa lune de miel) et le duc d'Edimbourg dans un portrait célébrant leurs 73 ans de mariage, dans la Oak Room du château de Windsor", le photographe a-t-il commenté sur son compte Instagram. "C'était touchant pour moi de capturer ce moment alors qu'ils découvraient la carte d'anniversaire maison envoyée par leurs arrières-petits-enfants, le prince George, le prince Louis et la princesse Charlotte."