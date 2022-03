Kate Middleton secoue ses maracas, le prince William se déhanche comme un fou aux Caraïbes !

Du chocolat, de la musique et quelques précieux déhanchés... que demander de plus ? Le dimanche 20 mars 2022, Kate Middleton et son mari le prince William ont poursuivi leur tournée officielle aux Caraïbes en rendant visite à une ferme spécialisée dans la culture du cacao, dans le village de Hopkins. Et on peut dire que la semaine s'est clôturée en beauté pour la duchesse et le duc de Cambridge. Accueillis par quelques habitants en pleine danse, les amoureux se sont joints aux festivités.

Avant d'en apprendre davantage sur la culture du cacao, à la ferme Maya, Kate Middleton a eu la joie de recevoir une paire de maracas en bois. Son époux, le prince William, a quant à lui partagé quelques pas avec leur hôte, Laura Cacho. "Ils ont remué leurs bassins comme s'ils étaient seuls au monde, se réjouit-elle, comme le rapporte le Daily Mail. Le prince William a balancé ses hanches. Il a un joli sens du rythme. C'était une vraie joie pour moi. Kate a été excellente, elle aussi. La culture Garifuna est en elle, c'est certain."



Kate Middleton et le prince William ont également eu droit à du Hudutu, une purée de lait de coco et de bananes plantains, et du Sahau, une bouillie de manioc sucrée préparée par le célèbre chef bélizien Sean Kuylen. Une fontaine de chocolat coulait à flots, non loin de là, entourée de tortillas prêts à être plongés puis dégustés. "Je crois que nos enfants seraient très jaloux !", a plaisanté la maman de George, 8 ans, Charlotte, 6 ans et Louis, 3 ans.