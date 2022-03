Kate Middleton, sublime duchesse bleu azur dans les Caraïbes : la tournée commence malgré les tensions

Privés de voyage pendant deux ans à cause de la pandémie de Covid-19, le prince William et Kate Middleton peuvent repartir en tournée royale ! Ils ont commencé la leur aux Caraïbes ce samedi 19 mars 2020, en atterrissant à Bélize. Malgré les tensions autour de leur voyage, les Cambridge ont été accueillis avec les honneurs.

"Arrivés à Bélize, le premier arrêt de notre tournée caribéenne !", écrivent le duc et la duchesse de Cambridge sur Instagram. Ils y ont publié des photos de leur descente d'avion à l'aéroport Philip S. W Goldson à Bélize City, ce samedi après-midi. Kate et William, non accompagnés de leurs trois enfants (Georges, Charlotte et Louis), ont été accueillis par la gouverneur général du Bélize, Froyla Tzalam, et son mari Daniel Mendez. Le prince a eu droit à une haie d'honneur, pendant que son épouse s'entretenait avec d'autres dignitaires béliziens.

Comme pour toutes ses apparitions publiques, Kate Middleton est passée au scanner des passionnés de mode ! Elle les a encore séduit avec une tenue entièrement bleue, comme lors de la messe célébrant le Jour du Commonwealth, le 14 mars dernier à l'abbaye de Westminster. La duchesse de Cambridge portait cette fois une robe en dentelle Jenny Packham et des souliers Emmy London.