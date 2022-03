Kate Middleton : Look tape à l'oeil pour un jour de fête avec le prince William

Les membres de familles royales jouissent du statut d'icônes mode ! À ce titre, Kate Middleton soigne chacune de ses apparitions publiques, sachant que ses tenues seront disséquées. Elle a régalé ses admirateurs le week-end dernier, en osant une tenue bleu roi au côté de son mari, le prince William.

Le Commonwealth est né le 28 avril 1949, jour de la signature de la Déclaration de Londres, mais c'est lors du deuxième lundi du mois de mars que l'organisation est à l'honneur ! Ainsi, Kate et William ont célébré le Jour du Commonwealth ce lundi 14 mars 2022. Le duc et la duchesse de Cambridge ont assisté à une messe annuelle à l'abbaye de Westminster (là même où ils se sont mariés le 29 avril 2011), à Londres. Le prince Charles, son épouse Camilla, duchesse de Cornouailles et le Premier Ministre britannique Boris Johnson étaient également présents.

C'est pourtant sur Kate Middleton que tous les yeux et appareils photos se sont braqués, et pour cause ! Elle les a attirés grâce à sa tenue du jour, tenue entièrement bleu roi du chapeau aux souliers, notamment composée d'un manteau Catherine Walker, et de chaussures Rupert Sanderson. Des boucles d'oreilles et un collier aux sapphires discrets accessoirisaient le look de la maman des princes George, Charlotte et Louis (âgés de 8, 6 et 3 ans).

Camilla a aussi profité du Commonwealth Day pour faire une fantaisie mode. Son association manteau et chapeaux violets lui ont aussi valu l'attention et les compliments des admirateurs de la famille royale.