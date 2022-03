Le prince William, un papa presque ordinaire : il débarque à un anniversaire avec Charlotte !

Drôle de coïncidence, la princesse Diana était elle aussi une adepte de cette ancienne pizzeria de Londres. "Quand elle revenait de ses séances de gym dans un gymnase non loin d'ici, Lady Diana s'arrêtait chez moi, toujours accompagnée de ses gardes du corps, et commandait une Margherita et une pizza au salami. Et puis retour à la maison pour les manger avec les deux enfants", a raconté le propriétaire du restaurant Teo Catino, celui-là même qui a chaleureusement accueilli le prince William et Charlotte il y a quelques jours.

Les apparitions des Cambridge dans les rues de Londres risquent de se faire rares dans les prochains mois, puisqu'ils auraient pour projet de quitter Kensington Palace pour se rapprocher de Windsor, où vit désormais Elizabeth II...