Kate et William sur le départ ? Dans leur viseur, une demeure royale connue, mais longtemps boudée

Depuis quelques semaines, des rumeurs circulent sur un possible déménagement du prince William et Kate Middleton du palais de Kensington, à Londres. Installés dans l'appartement A1 depuis 2013, le duc et la duchesse de Cambridge auraient pour projet de vivre à temps plein à la campagne, eux qui aiment tant passer leurs week-ends et vacances dans leur demeure d'Anmer Hall, dans le Norfolk. Si l'on en croit les informations du Telegraph rapportées fin janvier, les parents de George, Charlotte et Louis (8, 6 et 3 ans) souhaiteraient se rapprocher de Windsor et peut-être s'installer au Fort Belvedere...

Parmi les différentes propriétés de la Couronne que compte le Great Park de Windsor, figure le Fort Belvedere, un château de style néogothique dont les fondations remontent au milieu du 19e siècle. La demeure, trônant au milieu d'un large domaine de 100 hectares, est connu pour avoir été habitée dès 1930 par Edouard VIII et l'Américaine Wallis Simpson. C'est là qu'il a d'ailleurs signé son acte d'abdication en 1936, par amour, et laissé le trône à son frère George VI, le père d'Elizabeth II. Après avoir renoncé à sa fonction, Edouard VIII a préféré quitter le Royaume-Uni et Fort Belvedere pour s'installer en France avec Wallis Simpson.

Inoccupé pendant 20 ans, plusieurs locataires se sont ensuite succédés au Fort : Gerald William Lascelles, cousin germain d'Elizabeth II, qui y a vécu avec sa famille jusqu'au milieu des années 1970, avant qu'un fils de l'émir de Dubai ne s'y installe à son tour. Depuis la fin des années 1980, le château est loué au milliardaire canadien Galen Weston et sa famille, proches de la famille royale. Le prince William et Kate Middleton pourraient donc en être les prochains locataires avec leurs trois enfants... A moins qu'ils préfèrent poser leurs valises au Royal Lodge !