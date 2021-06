Le prince Harry, retour imminent en Angleterre : où va-t-il s'installer ?

Bien qu'il n'ait rendez-vous au palais de Kensington que début juillet, le prince Harry pourrait arriver d'ici peu en Angleterre. Le duc de Sussex s'apprête en effet à quitter Meghan Markle, Archie (2 ans), Lili (2 semaines) et leur villa californienne, afin de prendre part à l'inauguration de la statue de Diana, qui sera dévoilée dans les jardins de Kensington le 1er juillet 2021. Un événement qu'il prépare avec son frère le prince William depuis de nombreuses années.

Des mesures sanitaires strictes étant toujours appliquées pour les voyageurs en provenance des Etats-Unis, le prince Harry doit respecter une quarantaine de dix jours. Une contrainte qui peut être réduite à cinq jours sur présentation d'un test négatif. Mais où le Britannique de 36 ans va-t-il poser ses valises ? Il y a de fortes chances qu'il retourne chez lui, au Frogmore Cottage de Windsor. Seulement voilà, depuis que les Sussex ont quitté la monarchie et entamé leur nouvelle vie américaine, la princesse Eugenie et son mari Jack Brooksbank ont investi les lieux !

Avec l'accord du prince Harry et Meghan Markle bien sûr, le couple s'y est installé en novembre dernier et y vit désormais à trois avec son fils August (né en février 2021). Comme il l'avait fait en avril dernier lorsqu'il était rentré pour les obsèques de son grand-père le prince Philip, le duc de Sussex devrait une fois encore partager le Frogmore Cottage, qui reste suffisamment grand pour l'accueillir. A en croire les informations du Sun publiées lundi, la demeure aurait même été séparée en deux parties distinctes et indépendantes. Le prince Harry pourra donc s'isoler sans déranger sa cousine, avant de finalement retrouver William.

Les retrouvailles des deux frères, au nom de leur défunte maman, permettront-elles d'enfin apaiser les tensions accumulées depuis plusieurs mois ? Il faut dire que le prince Harry a multiplié les prises de parole et confié ouvertement son mal-être au sein de la Firme, égratignant au passage sa propre famille. Choisir d'appeler sa fille Lilibet, en reprenant ainsi le surnom intime de la reine Elizabeth et ce, sans véritablement demander son autorisation à la principale intéressée, n'a fait que jeter de l'huile sur le feu...