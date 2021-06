Eugenie d'York maman : la princesse dévoile une première et adorable vidéo de son fils August

Pour la toute première fois, Eugenie d'York a partagé une vidéo de son fils August (4 mois). La princesse s'est en effet saisie de son compte Instagram mardi 8 juin 2021, à l'occasion de la Journée mondiale des océans. L'occasion de voir que son petit bonhomme, qu'elle partage avec son mari Jack Brooksbank, a bien grandi ! D'ores et déjà la jeune maman de 31 ans sensibilise son fils à la protection de l'environnement.

"C'est la Journée mondiale des océans aujourd'hui. Une journée pour célébrer nos magnifiques océans et toutes les créatures qui y sont. Une journée pour sensibiliser à quelque chose de si essentiel à toutes nos vies. Et une journée pour se blottir contre un requin à poils", la princesse Eugenie a-t-elle écrit le temps d'une Story Instagram. Sur la vidéo, le petit August apparaît de dos assis dans son siège, en train de jouer avec - effectivement - une peluche en forme de requin (voir diaporama).

Mardi, non seulement la fille du prince Andrew et Sarah Ferguson a célébré la Journée mondiale des océans avec son fils, mais elle s'est aussi rendue à la Somerset House de Londres. Dans le jardin, celle qui est la nouvelle ambassadrice de la Fondation Blue Marine a ainsi pu découvrir la Forêt pour le changement des Nations Unies et ses dix-sept piliers représentant chacun des Global Goals [Objectifs Mondiaux] en faveur de l'environnement.