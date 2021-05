Princesse Beatrice enceinte : ce privilège que va recevoir son bébé... contrairement à celui de sa soeur !

Alors que la famille royale se remettait doucement de la mort du prince Philip, elle traverse de nouveau les montagnes russes émotionnelles. Le prince Harry a cru bon d'envoyer une nouvelle salve de critiques à son clan concernant sa santé mentale mais, dans le même temps, la couronne britannique se réjouit de la grossesse de la princesse Beatrice. Son futur enfant aura droit à un titre royal à sa naissance.

En effet, comme le précise Cosmopolitan UK le bébé de Beatrice d'York - fille du prince Andrew et de Sarah Ferguson - recevra donc un titre.... mais pas directement de la monarchie britannique ! C'est grâce à son papa, Edoardo Mapelli Mozzi, qu'il aura ce privilège. En effet, l'époux de Beatrice doit à son propre père ses origines italiennes et son appartenance à la noblesse, sa famille ayant hérité d'un titre de comte en 1913. Ce titre se transmet automatiquement à chaque descendant mâle de la lignée. Pour l'heure, on ne connait pas encore le sexe du bébé qui doit naître à l'automne prochain. Si c'est un garçon il sera donc lui aussi comte et si c'est une fille elle aura le titre de Nobile Donna.

Le site de The Guardian précise la raison pour laquelle l'enfant de la princesse Beatrice ne recevra pas de titre royal britannique. Une décision qui remonte au règne du roi George V, lequel avait décidé en 1917 que seuls les petits-enfants du monarque en activité pouvaient hériter d'un titre royal. Beatrice possède de son côté le titre de princesse du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord avec le traitement d'altesse royale. La jeune femme occupe également en ce moment la neuvième place dans l'ordre de succession au trône britannique. Elle devrait toutefois descendre d'un cran à la naissance du second enfant du prince Harry.

L'enfant de Beatrice d'York aura donc un privilège supplémentaire dans la vie alors que son cousin, le petit August né en février 2021, n'a aucun titre. Il est le fils de la princesse Eugenie et de son mari Jack Brooksbank.