Beatrice d'York de sortie avec son mari Edo : look de fin d'année sophistiqué pour la princesse

Les jeunes mariés étaient de sortie jeudi soir ! La princesse Beatrice et son mari Edoardo Mapelli Mozzi ont en effet été aperçus dans les rues du quartier de Mayfair, à Londres, le 3 décembre 2020. Surpris par les photographes, le couple était sur son trente-et-un. Un avant-goût des fêtes de fin d'année.

Bandeau tressé sur la tête, manteau vert sapin ceinturé, à col et manches en fourrure... La Britannique de 32 ans est apparue vêtue d'un look d'hiver sophistiqué jeudi soir. Un ensemble habillé qu'elle a modernisé avec une paire de bottines à boucles en cuir et un sac à main noir porté en bandoulière. Un modèle bien connu puisqu'il s'agit du Sac de jour de chez Saint Laurent, la version Baby, qui coûte tout de même 2050 euros... De son côté, "Edo", comme ses proches le surnomment, a misé sur un costume bleu égayé d'une cravate bleu ciel.

Voilà maintenant quatre mois que le princesse Beatrice a dit I Do à son compagnon, lors d'un mariage surprise improvisé à Windsor l'été dernier, après l'annulation des grandes noces qui était initialement prévues à Saint James's Palace, fin mai. Depuis, crise sanitaire oblige, les jeunes mariés ont limité leurs sorties masquées. Après avoir passé le confinement du printemps à la campagne, dans la grande demeure qui possèdent les parents d'Edoardo Mapelli Mozzi dans les Cotswolds, le couple semble avoir regagné son appartement de St James's Palace, à Londres.

Un Noël royal annulé, une famille éparpillée

Les fêtes de fin d'année se précisent pour la famille royale et le clan York : le palais de Buckingham a confirmé l'annulation du traditionnel Noël royal à Sandringham. Pour la première fois depuis son divorce avec le prince Andrew, prononcé en 1996, Sarah Ferguson pourrait donc célébrer Noël avec ses filles Beatrice et Eugenie (qui attend son premier enfant), et leurs époux respectifs, au Royal Lodge de Windsor. N'étant plus un membre officiel de la famille royale, la duchesse d'York n'avait plus sa place avec la reine à Sandringham...

"J'aime partager. C'est la joie de donner. Je sais que sa majesté adore mes enfants, donc je suis heureuse de les partager, en août [pour les retrouvailles annuelles à Balmoral, NDLR] et le jour de Noël, Sarah Ferguson avait-elle confié au Daily Mail, en 2018. Je vais regarder Ben-Hur et vraiment l'apprécier, puis je vais regarder les informations et voir comment vont les filles."