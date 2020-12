Meghan Markle et Harry de sortie pour un sapin de Noël, le prince pris pour un employé !

Le mois de décembre a débuté et nous rentrons ainsi dans la période de Noël. Comme il n'y a pas de fêtes de fin d'années possibles sans sapin de Noël, Meghan Markle et son mari sont partis à la recherche du sapin parfait. People vient de rapporter cette information de la plus haute importance, le 3 décembre 2020 : le duc et la duchesse de Sussex ont été vus en train d'acheter un sapin de Noël à Montecito (Californie, États-Unis).

Lors de leur trajet discret dans une exploitation locale de sapins, le couple ne se serait pas fait reconnaitre, si ce n'est par un jeune employé qui a malencontreusement adressé la parole à Harry, le prenant pour un ses confrères. "Meghan et le prince Harry sont venus à mon travail aujourd'hui et on leur a vendu un sapin de Noël", a tweeté un internaute appelé James, le 2 décembre 2020. "Notre domaine était vide lorsqu'ils sont arrivés ! Leur agent leur avait donné un bon timing pour venir, au lieu de nous demander de fermer au public. Il y avait une famille avec eux et on en avait encore un peu en stock [des sapins, NDLR]. Donc j'ai couru vers ceux-là et Harry était là. Je lui ai demandé s'il travaillait ici, je ne savais pas qui il était", a poursuivi l'employé sur Twitter.

Pour les fêtes de fin d'années, Harry et Meghan ont prévu de réveillonner pour la première fois aux États-Unis, avec leur fils Archie (19 mois). L'année dernière, la petite famille avait passé Noël dans une maison de location située à Vancouver, au Canada, en compagnie de la mère de Meghan, Doria Ragland. Il y a deux ans, Meghan Markle et Harry avaient passé Noël à Sandringham avec la reine et le reste de la famille royale.

Ce n'est pas la première fois qu'on voit Meghan Markle et son mari acheter ensemble un sapin de Noël. Dans la plus grande discrétion, ils avaient été chercher leur tout premier arbre de Noël, grand de 1m80, au prix de 70 dollars, dans un magasin de Londres en 2016.