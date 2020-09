Meghan Markle : Sa mère Doria change de vie, un métier surprenant

La retraite, ça sert aussi à ça. Doria Ragland, la mère de Meghan Markle, a décidé de devenir professeur de joaillerie fantaisie. À 63 ans et après avoir travaillé comme travailleuse sociale dans une clinique, la mère de famille va se mettre à fabriquer des "bijoux hippies" avec des jeunes, comme le révèle Richard Eden, un spécialiste de la famille royale du Daily Mail.

D'après lui, Doria Ragland s'apprête à diriger un cours où elle apprendra à dessiner un "collier de perles flottant d'un style bohème", créer des "bracelets à plusieurs brins" et des "colliers faits de câbles". Elle dispensera ces cours au Santa Monica College - actuellement fermé à cause du Covid-19 - et ils coûteront entre 29 et 33 livres (soit entre 33 et 36 euros). Une reconversion étonnante, mais qui semble toutefois la rendre très heureuse.

Enregistrée comme professeur sur le site de l'université américaine, Doria Ragland est décrite comme "une artiste locale ayant dessiné des bijoux et des vêtements depuis plus de dix ans". "Elle a participé aux défilés les plus prestigieux et a reçu des prix pour ses dessins. Elle adore enseigner et croit au fait qu'il est possible de porter de la bijouterie fantaisie faite à la main", est-il détaillé.

Doria Ragland était maquilleuse pour la télévision lorsqu'elle a rencontré Thomas Markle, alors chef-lumières. Elle avait pour habitude de vendre les bijoux qu'elle avait elle-même confectionnés pour mettre un peu de beurre dans les épinards.

En ce moment, tout roule pour Doria Ragland. Sa fille, son petit-fils Archie (15 mois) et son beau-fils le prince Harry ont déménagé aux États-Unis, en Californie, où ils ont acheté une immense propriété à 14 millions de dollars dans laquelle elle loge, dans une résidence séparée.