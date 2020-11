Meghan Markle et Harry : Leur premier Thanksgiving américain avec Archie, à la maison

Après un début d'année pour le moins éprouvant, 2020 se termine plus en douceur pour le prince Harry et Meghan Markle. Pour leur premier Thanksgiving américain, célébré le 26 novembre aux Etats-Unis, les Sussex ont profité d'un dîner en famille avec leur fils Archie (1 an) dans leur maison californienne de Montecito. La mère de la duchesse, Doria Ragland, était très certainement de la partie.

Au programme : "un dîner tranquille à la maison", comme l'a rapporté jeudi une source du magazine Hello. "Ils prévoient de profiter d'un repas fait maison avec les plats traditionnels de Thanksgiving, y compris des recettes faites avec les légumes frais de leur jardin." Passionnée de cuisine depuis de nombreuses années, nul doute que Meghan Markle a mis ses talents culinaires à profit jeudi soir ! Déjà l'an dernier, avant avant d'annoncer leur départ de la monarchie britannique, les Sussex avaient célébré Thanksgiving avec Doria Ragland sur l'île de Vancouver.

Cela fait près de quatre mois que le prince Harry et Meghan Markle ont posé leurs valises dans une luxueuse villa située sur les hauteurs de Santa Barbara. A peine y avait-il emménagé que le couple a dû faire face à une douloureuse épreuve : la perte de son deuxième enfant. Dans une tribune publiée par le New York Times le 25 novembre, l'ancienne actrice de 39 ans a elle-même raconté cette fausse couche survenue au mois de juillet, alors qu'elle s'occupait de son fils Archie. Une drame à la suite duquel la duchesse de Sussex a pu compter sur le soutien infaillible de sa mère Doria : "Elle guide Harry et Meghan, les aide à guérir et à accepter leur douloureuse perte", a récemment rapporté une source d'Us Weekly. "Mais pour quiconque a souffert d'une fausse couche, c'est quelque chose dont on ne se remet jamais complètement."

Malgré des relations quelque peu tendues depuis le Megxit, la famille royale a elle aussi soutenu les Sussex à distance. "Harry leur a dit très tôt quand ça venait d'arriver, mais c'est un sujet si privé, qu'ils l'ont gardé pour eux. Charles, en particulier, a soutenu le couple à travers son deuil et prend régulièrement de ses nouvelles."