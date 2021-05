Diaporama Princesse Beatrice enceinte : ce privilège que va recevoir son bébé... contrairement à celui de sa soeur !

1 / 16 Princesse Beatrice enceinte : ce privilège que va recevoir son bébé... contrairement à celui de sa soeur !

2 / 16 La princesse Beatrice et la princesse Eugenie d'York - La famille royale d'Angleterre à son arrivée à Ascot pour les courses hippiques.

3 / 16 La princesse Beatrice d'York et son fiancé Edoardo Mapelli Mozzi - Mariage du prince Jean-Christophe Napoléon et de la comtesse Olympia d'Arco-Zinneberg à la cathédrale Saint-Louis des Invalides à Paris le 19 octobre 2019. © Dominique Jacovides / Bestimage





4 / 16 La princesse Eugenie, La princesse Beatrice d'York - La famille royale arrive en carrosse à l'hippodrome de Ascot pour assister aux courses de chevaux le 18 juin 2019.





5 / 16 La princesse Beatrice d'York et son compagnon Edoardo Mapelli Mozzi - Les invités arrivent au mariage de E. Goulding et C. Jopling en la cathédrale d'York, le 31 août 2019





6 / 16 La princesse Beatrice d'York Met Gala (Met Ball, Costume Institute Benefit) 2018 célébrant l'ouverture de l'exposition Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination, au Metropolitan Museum of Art à New York, le 7 mai 2018. © Charles Guerin / BestimageUSA





7 / 16 La princesse Beatrice d'York et son compagnon Edoardo Mapelli Mozzi à la soirée Portrait Gala 2019 au musée National Portrait Gallery à Londres, Royaume Uni, le 12 mars 2019.





8 / 16 Sarah Ferguson et la princesse Beatrice d'York assistent aux courses du Royal Ascot 2017 à Londres le 23 juin 2017.





9 / 16 La princesse Beatrice d'York - Photocall de la soirée "The Serpentine Summer Party" dans les jardins de Kensington à Londres. Le 19 juin 2018





10 / 16 La princesse Beatrice d'York et son fiancé Edoardo Mapello Mozzi arrivent au club "Annabel's" à Londres, le 10 juillet 2019.





11 / 16 Exclusif - Les célébrités arrivent au diner après avoir assisté au mariage de Lady G. Windsor et T. Kingston dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 19 mai 2019.





12 / 16 La princesse Beatrice d'York à la 26ème édition de la soirée de ventes aux enchères caritative "Take Home a Nude Art Party" au bénéfice de la New York Academy of Art.Sothebys à New York, le 11 octobre 2017. © Sonia Moskowitz-Globe Photos via Zuma Press/Bestimage

13 / 16 La princesse Beatrice d'York et son fiancé Edoardo Mapelli Mozzi - Mariage du prince Jean-Christophe Napoléon et de la comtesse Olympia d'Arco-Zinneberg à la cathédrale Saint-Louis des Invalides à Paris le 19 octobre 2019. © Dominique Jacovides / Bestimage





14 / 16 La princesse Beatrice d'York Met Gala (Met Ball, Costume Institute Benefit) 2018 célébrant l'ouverture de l'exposition Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination, au Metropolitan Museum of Art à New York, le 7 mai 2018. © Charles Guerin / BestimageUSA





15 / 16 Exclusif - La princesse Beatrice d'York et son nouveau compagnon Edoardo Mapelli Mozzi lors d'une balade en amoureux à New York le 17 mars 2019.