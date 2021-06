Diaporama Le prince Harry, retour imminent en Angleterre : où va-t-il s'installer ?

1 / 29 Le prince Harry, retour imminent en Angleterre : où va-t-il s'installer ?

2 / 29 Le prince Harry, duc de Sussex, aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor.

3 / 29 Le Frogmore Cottage de Windsor, le 28 novembre 2019.

4 / 29 Le prince Harry, Meghan Markle (enceinte) et leur fils Archie. Portrait réalisé à distance par le photographe Misan Harriman.

5 / 29 Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, le prince William, duc de Cambridge et le prince Harry lors de la visite du Sunken Garden dédié à la mémoire de Lady Diana à Londres le 30 août 2017.

6 / 29 Le prince William, duc de Cambridge, le prince Harry et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, lors de la visite du Sunken Garden dédié à la mémoire de Lady Diana à Londres le 30 août 2017.

7 / 29 Le prince Charles, Diana et leurs fils, William et Harry, en 1991.

8 / 29 Le prince William, duc de Cambridge et le prince Harry lors d'une promenade dans les jardins du palais de Kensington pour saluer la mémoire de Lady Diana à Londres le 30 août 2017.

9 / 29 Lady Diana et ses fils, le prince William et le prince Harry, à Windsor en 1986.

10 / 29 Le prince Philip, le prince William, Earl Spencer (le frère de Diana), le prince Harry et le prince Charles lors des funérailles de Diana à Londres en septembre 1997.

11 / 29 Le prince William et son frère le prince Harry lors du 10e anniversaire de la mort de Diana, à Londres, en 2007.

12 / 29 Diana et ses fils William et Harry en vacances à Lech en 1993.

13 / 29 Le prince Harry et le prince William lors du concert célébrant les 46 ans de Diana à Londres, au stade de Wembley, en 2007.

14 / 29 Photo de famille pour les 70 ans du prince Charles, prince de Galles, dans le jardin de Clarence House à Londres, Royaume Uni, le 14 novembre 2018.

15 / 29 Le prince Philip, duc d'Edimbourg, la reine Elisabeth II d'Angleterre, la mère de Meghan Doria Ragland, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex, et leur fils Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Windsor, le 7 mai 2019.

16 / 29 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, Le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, La reine Elisabeth II d'Angleterre, Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale d'Angleterre lors de la cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster à Londres le 9 mars 2020.

17 / 29 Meghan Markle, duchesse de Sussex, lit l'histoire "Duck ! Rabbit ! " à son fils Archie à l'occasion de son 1er anniversaire pour le compte Instagram de l'ONG "Save The Children". A la fin de la séquence, l'association fait un appel aux dons pour aider les familles les plus démunies face à la pandémie du coronavirus (Covid-19). Los Angeles. Le 6 mai 2020.

18 / 29 Diana et le prince Charles avec leurs fils William et Harry à Manor House, à Eaton, en 1995.

19 / 29 Le prince Harry, duc de Sussex, et la ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer annoncent par visioconférence que les "Invictus Games" se dérouleront à Düsseldorf du 9 au 16 septembre 2023. Los Angeles. Le 9 juin 2021.

20 / 29 Extrait de la série documentaire du Prince Harry et Oprah Winfrey "The Me You Can't See". Portant sur la santé mentale, ce programme a été dévoilé le 21 mai 2021 sur Apple tv.

21 / 29 Meghan Markle et Archie - Extrait de la série documentaire du Prince Harry et Oprah Winfrey "The Me You Can't See". Portant sur la santé mentale, ce programme a été dévoilé le 21 mai 2021 sur Apple tv.

22 / 29 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, prince de Galles, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Andrew, duc d'York, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, la princesse Beatrice d'York, la princesse Eugenie d'York, la princesse Anne - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019.

23 / 29 Le prince Harry et sa cousine la princesse Eugenie lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012.

24 / 29 Extrait de la série documentaire du Prince Harry et Oprah Winfrey "The Me You Can't See". Portant sur la santé mentale, ce programme a été dévoilé le 21 mai 2021 sur Apple tv.

25 / 29 Extrait de la série documentaire du Prince Harry et Oprah Winfrey "The Me You Can't See". Portant sur la santé mentale, ce programme a été dévoilé le 21 mai 2021 sur Apple tv.

26 / 29 Meghan Markle et le prince Harry - Extraits de l'émission "The Me You Can't See" produite par Oprah Winfrey et diffusée sur Apple TV au printemps 2021, juste avant la naissance de leur fille Lilibet.

27 / 29 Le prince Charles, prince de Galles, le prince Andrew, duc d'York, le prince William, duc de Cambridge, David Armstrong-Jones, comte de Snowdon, Peter Phillips, la princesse Anne, le prince Edward, comte de Wessex, le prince Harry, duc de Sussex, Sir Timothy Laurence - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.

The Duke of Cambridge, the Duke of York, the Prince of Wales, the Duke of Sussex, the Earl of Wessex and Forfar, and the Princess Royal follow the Land Rover Defender carrying the Duke of Edinburgh's coffin during the funeral of the Duke of Edinburgh at Windsor Castle, Berkshire. Picture date: Saturday April 17, 2021.

28 / 29 Le prince William, duc de Cambridge, et le prince Harry, duc de Sussex, Sorties des funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Royaume Uni, le 17 avril 2021.