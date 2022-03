Diaporama Le prince William, un papa presque ordinaire : il débarque à un anniversaire avec Charlotte !

1 / 17 Le prince William, un papa presque ordinaire : il débarque à un anniversaire avec Charlotte !

2 / 17 Le prince William et ses trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, dans leur jardin d'Anmer Hall (Norfolk). Photo prise par Kate Middleton pour les 38 ans du prince et la fête des Pères.

3 / 17 Princesse Charlotte - David Attenborough répond aux questions de fans célèbres, dont le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, au Royaume Uni, le 3 octobre 2020.

4 / 17 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, accompagnés du prince George de Cambridge, viennent assister au match de rugby France - Ecosse (36-17) au stade Murrayfield à Edimbourg, le 26 février 2022.

5 / 17 Kate Middleton, le prince William et leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, lors de leur voyage en Jordanie effectué plus tôt cette année. Photo utilisée pour leur carte de voeux.

6 / 17 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, avec leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis ont assisté à un spectacle donné en l'honneur des personnes qui ont été mobilisées pendant la pandémie au Palladium à Londres, Royaume Uni, le 11 décembre 2020.

7 / 17 Le prince William et ses trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, dans leur jardin d'Anmer Hall (Norfolk). Photo prise par Kate Middleton pour les 38 ans du prince et la fête des Pères, en juin 2020.

8 / 17 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019.

9 / 17 Le prince William, duc de Cambridge, Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, et leurs enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis applaudissent les travailleurs indispensables pendant l'épidémie de coronavirus (COVID-19) le 23 avril 2020, depuis leur demeure d'Anmer Hall (Norfolk).

10 / 17 Photo de famille pour les 70 ans du prince Charles, prince de Galles, dans le jardin de Clarence House à Londres, Royaume Uni, le 14 novembre 2018. Le prince de Galles pose en famille avec son épouse Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, et ses fils le prince William, duc de Cambridge, et le prince Harry, duc de Sussex, avec leurs épouses, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge et Meghan Markle, duchesse de Sussex, et les trois petits-enfants le prince George, la princesse Charlotte et le jeune prince Louis.

11 / 17 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge et le prince George de Cambridge lors de la messe de Noël en l'église Sainte-Marie-Madeleine à Sandringham au Royaume-Uni, le 25 décembre 2019.

12 / 17 Le prince William, duc de Cambridge, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge et leurs enfants, le prince George et la princesse Charlotte, assistent à un match de Premier League opposant Norwich City à Aston Villa au stade Carrow Road, à Norwich, Royaume Uni, le 5 octobre 2019.

13 / 17 Le prince William et Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, emmènent leur fille la princesse Charlotte de Cambridge avec leur fils le prince George à l'école "Thomas's Battersea" le jour de la rentrée scolaire, le 5 septembre 2019.

14 / 17 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, accompagnent le prince George et la princesse Charlotte pour leur rentrée scolaire à l'école Thomas's Battersea à Londres, Royaume Uni, le 5 septembre 2019.

15 / 17 Le prince William, duc de Cambridge, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, et leur fils le prince George de Cambridge dans les tribunes du huitième de finale de l'EURO 2020 opposant l'Angleterre et l'Allemagne au stade de Wembley à Londres, Royaume Uni, le 29 juin 2021.

16 / 17 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge avec ses enfants, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge et le prince Louis de Cambridge lors d'un match de polo de bienfaisance King Power Royal Charity Polo Day à Wokinghan, comté de Berkshire, Royaume Uni, le 10 juillet 2019.