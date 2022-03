Kate Middleton et William : Leurs enfants très inquiets, confidences sur une période délicate

Ils grandissent peut-être à Kensington Palace, mais George, Charlotte et Louis (8, 6 et 3 ans) ne sont pas coupés du monde pour autant. Scolarisés en dehors des murs du palais, les trois enfants du prince William et Kate Middleton sont même très au fait de ce qui se passe autour d'eux, y compris la guerre qui fait rage en Ukraine. Un climat anxiogène face auquel les Cambridge doivent composer, comme beaucoup de parents depuis maintenant deux semaines.

Mercredi 9 mars 2022, Kate Middleton et William étaient de sortie au centre culturel ukrainien de Londres, pour aller à la rencontre des nombreux volontaires mobilisés pour aider les Ukrainiens depuis le Royaume-Uni. Gâteaux faits maison à la main, pin's aux couleurs de l'Ukraine bien en vue, le duc et la duchesse de Cambridge ont rappelé leur soutien en faveur du peuple ukrainien face aux violentes attaques des troupes russes envoyées par Vladimir Poutine.

Entre deux échanges avec des volontaires, le futur roi d'Angleterre a glissé que ses trois enfants lui posent à lui aussi des questions sur la situation actuelle : "Les nôtres sont rentrés à la maison avec pleins de questions à ce sujet", a expliqué le Britannique de 39 ans, comme le rapporte le magazine Hello. "Ils en parlent évidemment avec leurs amis à l'école." Le prince George et sa soeur la princesse Charlotte sont scolarisés dans la même école privée, celle de Thomas's Battersea, située dans le sud-ouest de Londres. Face aux interrogations de leurs enfants, Kate Middleton et William doivent probablement composer avec des réponses compréhensibles mais pas trop angoissantes pour autant...

Une famille royale mobilisée comme rarement

Le 26 février dernier, deux jours après le début des attaques russes, le couple avait apporté son soutien aux Ukrainiens le temps d'un message posté sur les réseaux sociaux : "En octobre 2020, nous avons eu le privilège de rencontrer le président Zelensky et la Première Dame pour discuter de leurs espoirs et leur optimisme pour le futur de l'Ukraine. Aujourd'hui, nous soutenons le président et tous les Ukrainiens alors qu'ils se battent avec courage pour ce futur. W & C." Message qui n'avait pas manqué de toucher le président Volodymyr Zelenskyy, qui avait par la suite témoigné sa gratitude, entre deux bombardements.