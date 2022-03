Elizabeth II sort de sa réserve légendaire : la reine prend position et sort son chéquier...

De leur côté, le prince William et Kate Middleton ont exprimé leur soutien via Twitter le 26 février dernier, soit deux jours après le début du conflit. "En octobre 2020, nous avons eu le privilège de rencontrer le président Zelensky et la Première Dame pour discuter de leurs espoirs et leur optimisme pour le futur de l'Ukraine. Aujourd'hui, nous soutenons le président et tous les Ukrainiens alors qu'ils battent avec courage pour ce futur. W & C." Un message qui n'a pas manqué de faire réagir le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, qui a à son tour témoigné sa reconnaissance.

Bien moins timides lorsqu'il s'agit de prendre position politiquement, depuis qu'ils ont quitté la monarchie, le prince Harry et Meghan Markle ont eux aussi dénoncé l'invasion russe via le site de leur fondation Archewell. "Le prince Harry et Meghan, duc et duchesse de Sussex, ainsi que nous tous au sein d'Archewell apportons notre soutien au peuple ukrainien face à cette violation de la loi internationale et humanitaire, et encourageons la communauté internationale et ses dirigeants à faire de même".