Elizabeth II : Retrouvailles discrètes avec Kate, William et les enfants... Enfin des nouvelles rassurantes

Un peu plus d'une semaine après l'annonce de son test positif au coronavirus, Elizabeth II semble aller mieux. Si l'on en croit les informations de la journaliste du Daily Mail Rebecca English, publiées le 27 février au soir, la reine a même pu profiter d'une petite réunion de famille ce week-end, sur le domaine de Windsor. De quoi rassurer outre-Manche, quant à l'état de santé de la souveraine âgée de 95 ans.

Son dimanche après-midi, Elizabeth II l'a passé entourée des siens. Suffisamment en forme, la reine a quitté son château de Windsor pour retrouver certains de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants non loin de là, à Frogmore : le prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis (8, 6 et 3 ans) étaient présents, de même que la princesse Beatrice, son mari Edoardo Mapelli Mozzi et leur petite Sienna (5 mois). Nul doute que ces retrouvailles ont dû réjouir la reine, après plusieurs jours passés isolée à Windsor.

Dimanche en revanche, la princesse Eugenie, son mari Jack Brooksbank et leur fils August (1 an) étaient certainement absents de leur Frogmore Cottage, puisqu'ils sont récemment partis en Californie pour y retrouver le prince Harry, Meghan Markle et leurs deux jeunes enfants, Archie et Lilibet.

La présence à Windsor du prince William et Kate Middleton relance au passage les rumeurs quant à leur projet de s'y installer avec leurs enfants. Adeptes de la vie à la campagne, les Cambridge auraient en effet pour projet de quitter Kensington et Londres pour se rapprocher de la famille royale, mais aussi de la famille Middleton, basée dans le Berkshire.

Un début d'année riche en émotion

Après avoir contracté la Covid-19, Elizabeth avait été contrainte de reporter plusieurs engagements prévus depuis Windsor, notamment des audiences virtuelles. Ces reports de dernière minute n'avaient pas manqué d'inquiéter ses sujets. Triplement vaccinée, la reine semble finalement se rétablir après avoir ressenti des symptômes légers, comme l'avait précisé Buckingham.

Ce début d'année est décidément riche en émotion pour Elizabeth II. Si la Britannique a eu la joie d'entamer les célébrations de son jubilé de platine pour ses 70 ans de règne, qui se poursuivront en grande pompe début juin, elle a également dû gérer les démêlés judiciaires de son fils le prince Andrew, accusé d'agressions sexuelles sur mineur outre-Atlantique. Finalement, un accord financier a été passé il y a deux semaines, notamment grâce à la contribution pécuniaire de la souveraine.