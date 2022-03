Diaporama Elizabeth II : Retrouvailles discrètes avec Kate, William et les enfants... Enfin des nouvelles rassurantes

Elizabeth II : Retrouvailles discrètes avec Kate, William et les enfants... Enfin des nouvelles rassurantes

La reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, en visite au "Chelsea Flower Show 2019" à Londres, le 20 mai 2019.

4 / 16

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, prince de Galles, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Andrew, duc d'York, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, la princesse Beatrice d'York, la princesse Eugenie d'York, la princesse Anne - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019.