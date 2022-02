Le prince Andrew échappe à son procès : la reine Elizabeth contrainte de faire un gros chèque...

On en sait désormais un peu plus sur l'accord passé entre le prince Andrew et Virginia Giuffre. Mardi 15 février 2022, il a été annoncé que le duc d'York avait accepté de verser de l'argent à l'Américaine qui l'accuse de l'avoir agressée sexuellement lorsqu'elle était mineure, sous la coupe du prédateur sexuel millionnaire Jeffrey Epstein, ami du duc. Ce dernier s'évite ainsi un douloureux procès de l'autre côté de l'Atlantique... Mercredi, le Mirror a rapporté que la reine avait accepté de mettre la main au portefeuille pour aider son fils...

L'accord financier entre le Britannique de 61 ans et son accusatrice s'élève à 12 millions de livres, soit plus de 14 millions d'euros. Elizabeth II aurait alors accepté de verser 2 millions de livres de sa poche à l'organisation de bienfaisance lancée par Virginia Giuffre, Speak Out, Act, Reclaim, qui soutient les victimes de trafic sexuel. "Elle ne pouvait pas être vue en train de faire un paiement à une victime d'agression sexuelle, qui a accusé son fils d'être un agresseur", explique une source du média britannique.

Du côté du prince Andrew, le Daily Mirror affirme qu'il doit lui aussi verser 2 millions de livres à cette association, ainsi que 10 millions à Virginia Giuffre. Le financement de cet accord, à titre privé et non avec l'argent publique, passera certainement par la mise en vente de son cher chalet suisse de Verbier. Un bien de luxe acquis en 2014 avec son ex-femme Sarah Ferguson, pour 13 millions de livres. S'il doit se délester de son chalet, le duc d'York va tout de même pouvoir conserver son rôle de Conseiller d'Etat, mais aussi son duché d'York et son titre de Vice-Amiral. Nul doute qu'il devait tenir à ces fonctions, lui qui a déjà été privé en janvier de ses titres militaires et parrainages.

S'il s'épargne un procès, le prince Andrew devrait tout de même continuer à faire profil bas, comme l'aurait exigé son frère et futur roi Charles. Le père des princesses Eugenie et Beatrice vit retiré de la vie publique depuis novembre 2019 et la diffusion de sa calamiteuse interview pour la BBC. A peine était-il réapparu en avril dernier lors des funérailles de son père le prince Philip, à Windsor (voir diaporama).