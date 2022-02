Le prince Andrew refoulé de Windsor par son propre frère...

Plus personne ne veut avoir affaire au prince Andrew, y compris son frère ! A en croire une source royale du Sun, citée le 11 février 2022, le prince Charles fait en sorte d'écarter le plus possible ce frère si embarrassant. Le duc d'York est en effet menacé d'un procès au civil à New York pour abus sexuels sur mineur. L'Américaine Virginia Giuffre (38 ans) affirme avoir subi plusieurs agressions sexuelles de la main du prince Andrew en 2001, alors qu'elle avait 17 ans et qu'elle était sous la coupe du prédateur sexuel Jeffrey Epstein, ami proche du duc.

"Charles veut qu'Andrew soit hors de la ligne de mire et hors du cadre", rapporte la source du tabloïd. "Il a été averti de faire profil bas. Charles ne veut pas qu'Andrew soit photographié tous les deux jours, l'air heureux et saluant alors qu'il est conduit au château." Il est vrai que le duc d'York a été aperçu à plusieurs reprises à cheval, tout sourire dans le parc de Windsor (voir diaporama). Selon cette source soit disant bien placée, il pourrait même être demandé au prince Andrew de quitter Windsor... "Mais il a clairement indiqué qu'il s'accrocherait pour la vie", a-t-il été précisé.

Depuis 2008, le Britannique de 61 ans réside au Royal Lodge de Windsor avec son ex-femme Sarah Ferguson, dont il est resté proche malgré leur divorce prononcé en 1996. Depuis le mois de novembre 2019 et la diffusion de son interview calamiteuse à la BBC, le père des princesses Eugenie et Beatrice s'est officiellement retiré de la vie publique. Le mois dernier, il a été déchu de ses titres militaires et de ses parrainages. Une décision qui aurait été prise par le prince Charles, après discussion avec son fils le prince William et accord de la reine Elizabeth. Le prince de Galles occupe une place de plus en plus importante depuis le décès de son père le prince Philip, survenu en avril 2021. Affaiblie par quelques soucis de santé, la reine laisse également davantage de place à son héritier.

Tout en faisant profil bas, le prince Andrew attend de faire sa déposition sous serment le 10 mars prochain à Londres, auprès des avocats de Virginia Giuffre. Plutôt que d'éviter un procès ultra médiatisé et embarrassant pour la famille royale, celui qui nie ces accusations a indiqué sa ferme intention de se défendre devant un jury. Procès qui pourrait se tenir à l'automne prochain.