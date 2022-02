Diaporama Le prince Andrew refoulé de Windsor par son propre frère...

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, prince de Galles, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Andrew, duc d'York, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Edward, comte de Wessex, Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wessex, le prince Richard, duc de Gloucester, Birgitte Eva van Deurs, duchesse de Gloucester, la reine Elisabeth II d'Angleterre, Peter Phillips, la princesse Anne, le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Andrew, duc d'York, Boris Johnson, Premier ministre et sa compagne Carrie Symonds, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale assiste au Royal British Legion Festival of Remembrance au Royal Albert Hall à Kensington, Londres, le 9 novembre 2019.