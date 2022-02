Le prince Andrew accusé d'abus sexuels sur mineur : un accord conclu avec Virginia Roberts Giuffre

Serait-ce une conclusion à l'affaire Epstein pour la famille royale britannique ? Après la condamnation de Ghislaine Maxwell, associée de l'homme d'affaires et accusée comme lui de trafic de mineurs, il a été annoncé ce mardi que le prince Andrew d'York a trouvé un accord à l'amiable avec Virginia Roberts Giuffre.

Cité comme l'un des agresseurs sexuels par la jeune femme, âgée de 17 ans à l'époque, il n'a pas reconnu les faits, cependant il a "regretté l'association avec Epstein" dans un communiqué. Le fils de la reine d'Angleterre a également promis "de verser de l'argent aux associations d'aide aux victimes" montées par Virginia Roberts. La somme sera importante mais son montant réel en revanche, ne sera pas dévoilé.

Il salue par ailleurs "la bravoure" de ces jeunes femmes et ajoute qu'il n'a jamais eu l'intention de les dégrader en tant que victime. Selon le Daily Mail, aucun autre communiqué ne sera transmis par l'ex-mari de Sarah Ferguson. Son avocat, en revanche, s'est associé à l'avocat de la victime pour annoncer l'accord avec le juge de New York.

Pas de procès donc, pour le fils de la reine, qui ne sera plus non plus interrogé sous serment. Buckingham Palace s'est toutefois abstenu de commenter. En plein préparatifs du jubilé de Platine de la Reine Elizabeth cet été et de l'hommage au Prince Philip le mois prochain, la famille royale préfère prendre ses distances avec le prince Andrew depuis le début de l'affaire Epstein.

Fin 2019, déjà mis en cause, il s'était mis en retrait de ses missions avec sa famille. Le 12 janvier 2022, ses titres militaires lui avaient été retirés ainsi que son prédicat d'altesse royale par sa mère, son frère Charles et son neveu William. Ceux-ci aimeraient d'ailleurs qu'il reste plus discret, lui qui continue de vivre à Windsor et a été pris en photo, tout souriant, à cheval.

Pour rappel, l'affaire Epstein a débuté en 2008, lorsque des femmes ont commencé à dénoncer le trafic de jeunes filles du financier, ami des hommes les plus puissants du monde. Libéré à cette période après un accord, il est de nouveau accusé par Virginia Roberts Giuffre, à l'époque âgée de 17 ans.

Celle-ci accuse également Ghislaine Maxwell, l'associée d'Epstein, et d'autres agresseurs potentiels, dont le prince Andrew. Emprisonné, Jeffrey Epstein s'est suicidé en 2019. Ghislaine Maxwell, quant à elle, a été reconnue coupable de tous les chefs d'accusation reprochés.