Affaire Jeffrey Epstein : Quelle peine risque Ghislaine Maxwell, jugée à New York ?

Cette fois, le procès démarre vraiment. Après la sélection, mi-novembre, de 12 jurés chargés de décider du sort de Ghislaine Maxwell devant un tribunal fédéral à Manhattan, la socialite et ex-compagne du défunt homme d'affaires Jeffrey Epstein, est enfin jugée dès ce 29 novembre 2021.

Agée de 59 ans, Ghislaine Maxwell est incarcérée depuis juillet 2020 après avoir été traquée par le FBI et tentait d'obtenir sa libération contre une énorme caution. Deux ans après le suicide en prison du milliardaire Jeffrey Epstein - accusé alors de crimes sexuels -, le procès de son ex-compagne commence enfin, pour savoir si elle avait recruté entre 1994 et 2004 un réseau de jeunes filles mineures pour le financier et son entourage. On lui reproche d'avoir joué pour lui la rabatteuse mais aussi d'avoir parfois directement pris part à des agressions.

L'accusation se fonde sur quatre plaignantes anonymes - dont deux n'avaient que 14 et 15 ans - qui racontent avoir été approchées par des "rabatteuses", dont Ghislaine Maxwell, près de leur école ou à leur travail. D'après les procureurs fédéraux américains, l'accusée aurait également participé aux agressions sexuelles avec son compagnon, soit chez elle à Londres, soit chez lui à Manhattan, en Floride et au Nouveau-Mexique.

Ghislaine Maxwell nie les faits reprochés et sa défense devrait plaider que les crimes sexuels présumés remontent à plus de 20 ans - une psychologue éclairera le tribunal sur le phénomène des "faux souvenirs" - et surtout qu'elle est jugée en lieu et place du principal protagoniste, mort depuis...

Elle plaidera donc non coupable des six chefs d'inculpation pour lesquels elle encourt jusqu'à 80 années de prison, mais ne devrait pas s'exprimer à l'audience.

Dans cette affaire, des noms célèbres sont apparus comme celui du prince Andrew, accusé d'avoir été un proche ami de Jeffrey Epstein et d'avoir ainsi bénéficié de jeunes filles... Il est d'ailleurs lui aussi visé par une plainte aux Etats-Unis mais nie catégoriquement les accusations.