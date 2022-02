Diaporama Le prince Andrew échappe à son procès : la reine Elizabeth contrainte de faire un gros chèque...

1 / 15 Le prince Andrew échappe à son procès : la reine Elizabeth contrainte de faire un gros chèque...

2 / 15 La reine Elisabeth II d'Angleterre et le prince Andrew, duc d'York, à leur arrivée au service dominical en l'église St Mary the Virgin à Hillington.

3 / 15 La fameuse photo montrant le prince Andrew avec Virginia Roberts Giuffre et Ghislaine Maxwell - Premières images du documentaire en quatre parties de Netflix "Jeffrey Epstein : Filthy Rich", disponible sur la plateforme à partir du 27 mai 2020. Ce documentaire retrace le parcours du puissant milliardaire devenu délinquant sexuel, condamné en 2019.

4 / 15 Virginia Roberts Giuffre tenant une photo d'elle à l'âge de 16 ans, en Floride en 2018.

5 / 15 Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell - Premières images du documentaire en quatre parties de Netflix "Jeffrey Epstein : Filthy Rich", disponible sur la plateforme à partir du 27 mai 2020. Ce documentaire retrace le parcours du puissant milliardaire devenu délinquant sexuel, condamné en 2019.

6 / 15 Le prince Andrew et son ex-femme Sarah Ferguson quittent le Royal Lodge à bord de leur Range Rover pour une promennade avec leur chien à Windsor le 30 janvier 2022.





7 / 15 La reine Elisabeth II d'Angleterre et Le prince Andrew, duc d'York, - Funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Royaume Uni, le 17 avril 2021.





8 / 15 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, prince de Galles, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Andrew, duc d'York, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019.





9 / 15 Le prince Andrew, duc d'York, va faire une balade à cheval dans le parc du château de Windsor, Royaume Uni, le 13 décembre 2021.





10 / 15 Le prince Andrew, duc d'York, Sarah Ferguson lors des courses de chevaux à Ascot le 21 juin 2019.

21 June 2019. Royal family members on day four of Royal Ascot at Ascot Racecourse.

11 / 15 Le prince Andrew, duc d'York, aperçu au volant de sa voiture et à cheval à Windsor, le 3 décembre 2021.

Prince Andrew, Duke of York, at Windsor for an early morning ride. December 3rd, 2021.

12 / 15 Illustration de la maison "loge royale" du prince Andrew au château de Windsor. Le prince Andrew fait maintenant face à la perspective humiliante supplémentaire d'être expulsé de son manoir géorgien. Ce dépouillement de tous ses titres et privilèges pourrait également signifier qu'il pourrait perdre sa protection policière, et qu'il doive désormais payer lui-même pour sa sécurité. Windsor, le 12 février 2022.

Prince Andrew's home, Royal Lodge, near Windsor, Berkshire. February 12th, 2022.

13 / 15 La princesse Eugénie et son mari Jack Brooksbank quittent le château de Windsor après leur mariage à bord d'une Aston Martin le 12 octobre 2018 sous le regard de ses parents le prince Andrew, duc d'York, Sarah Ferguson, duchesse d'York et de sa soeur la princesse Béatrice.

Princess Eugenie and Jack Brooksbank, leaving Windsor Castle after their wedding for an evening reception at Royal Lodge.

14 / 15 La reine Elisabeth II et le prince Andrew, duc d'York - La famille royale d'Angleterre lors du Royal Ascot, jour 5. Le 22 juin 2019