Prince Harry et Meghan Markle : double rencard jovial avec le princesse Eugenie et son mari

La proximité d'Harry avec la princesse Eugenie pourrait-elle l'aider à faire remonter sa cote de popularité au Royaume-Uni ? Le fils du prince Charles et de la défunte Lady Diana n'a pas les faveurs des médias et de l'opinion, qu'il a encore choqués à cause d'une demande pour assister au jubilé de platine de sa grand-mère, la reine Elizabeth II, marquant ses 70 ans de règne.

Le prince Harry souhaitait rentrer en Angleterre début juin, avec Meghan Markle et leurs deux enfants, Archie et Lilibet (2 ans et 8 mois) pour prendre part aux festivités. La condition des Sussex pour un retour en famille est que leur sécurité soit assurée et payée par le contribuable britannique. Le ministère de l'Intérieur s'y est opposé.

En cessant d'être des membres actifs de la famille royale, Harry et son épouse Meghan ont perdu la protection des forces de l'ordre qui leur était accordée. Le couple, qui a quitté le Royaume-Uni en 2020 et s'est installé en Californie, bénéficie d'une protection privée aux États-Unis.

La dernière venue du prince Harry en Angleterre remonte au printemps 2021. Il avait assisté aux obsèques de son grand-père, le prince Philip, mort le 9 avril à l'âge de 99 ans et inhumé le 17 avril au château de Windsor.