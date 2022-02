Prince Harry fait à nouveau polémique, pour une histoire d'argent

Chez les Sussex, on ne blague pas avec la sécurité. Le prince Harry est prêt à tout pour assurer celle de sa famille, dont sa femme Meghan Markle et leurs deux enfants Lilibet et Archie aux Etats-Unis. En revanche, pour ce qui est des visites au Royaume-Uni, l'idée n'est pas la même. Le duc de Sussex exige que pour leurs prochaines venues, le contribuable britannique paye le service de sécurité nécessaire pour assurer leurs arrières.

En cessant d'être des membres actifs de la famille royale, Harry et son épouse Meghan ont perdu la protection des forces de l'ordre qui leur était accordée aux frais du contribuable britannique. Harry a proposé de prendre en charge les frais et conteste à présent devant la justice le refus qui lui a été opposé par le ministère de l'Intérieur.

Le couple, qui a quitté le Royaume-Uni en 2020 et s'est installé en Californie, bénéficie d'une protection privée aux Etats-Unis, mais Harry fait valoir qu'ils ne peuvent avoir accès aux renseignements nécessaires pour pouvoir assurer la sécurité de sa famille sur le sol britannique.

C'est par le biais de son avocate Shaheed Fatima dans une audience à la Royal Courts of Justice ce vendredi 18 février qu'il l'a fait savoir : "Le demandeur ne se sent pas en sécurité quand il est au Royaume-Uni" là où il est censé être "toujours chez lui". S'il désire apparemment revenir pour resserrer les liens avec le clan Windsor, hors de question pour le prince Harry de payer de sa poche ce qu'il estime avoir droit d'avoir en tant que membre de la Couronne : "Il va sans dire qu'il veut revenir pour voir sa famille et ses amis et pour continuer à soutenir les associations qui lui tiennent à coeur", a ajouté son avocate.

Si certains comprennent la demande du prince Harry, d'autres le jugent culotté de faire un tel caprice après les énormes sommes obtenues grâce aux contrats décrochés avec Netflix et la plateforme de streaming Spotify. Le premier s'est négocié à pas moins de 100 millions de dollars, le second pour 30 millions de dollars. Une coquette somme dont pourraient se servir Meghan Markle et le prince Harry pour embaucher des agents de sécurité, donc.

Mais justement, ces contrats seraient sur le point de voler en éclats. S'ils ont touché un sacré pactole, Meghan Markle et le prince Harry seraient dans le viseur de Netflix et Spotify, qui leur reprochent de ne pas honorer les fameux contrats. Eux qui fourmillaient de projets se retrouvent à n'avoir produit qu'un seul podcast en décembre 2020 sur Spotify. Même chose pour Netflix que l'idée d'un projet sur les Invictus Games, si chers au coeur du prince, faisait rêver. Pour l'heure, le site n'en a toujours pas vu la couleur et s'inquiéterait même de l'investissement du couple, au point de demander des preuves de leur travail fourni jusqu'alors. Si ses deux contrats venaient à être annulés, les finances des Sussex en prendraient un sacré coup. Peut-être la raison pour laquelle le prince Harry se bat tant pour se faire entretenir aujourd'hui...