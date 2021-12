Meghan Markle et le prince Harry dévoilent la première photo de Lilibet pour Noël !

Les têtes couronnées se préparent activement pour Noël. Du côté de la famille royale britannique, si la reine Elizabeth II s'apprête à passer des fêtes en comité très restreint à cause de la pandémie de coronavirus, son petit-fils le prince Harry a lui le sourire. L'esprit festif, il a dévoilé sa carte de voeux familiale avec une grande première : l'apparition de sa fille Lilibet.

C'est sur le site de Team Rubicon, une organisation soutenue par la Fondation Archewell du duc et de la duchesse de Sussex, que l'on a pu découvrir cette carte de voeux. On y découvre, pour la toute première fois, le visage de Lilibet née en juin 2021 à Santa Barbara, en Californie ; le couple a choisi de s'installer aux Etats-Unis après avoir annoncé son retrait de la famille royale. "Joyeuses Fêtes. Cette année, en 2021, nous avons accueilli notre fille, Lilibet, dans ce monde. Archie a fait de nous une maman et un papa et Lili a fait de nous une famille. Alors que nous avons le regard tourné vers 2022, nous avons fait des donations en votre nom à diverses organisations qui honorent et protègent les familles - de celles déracinées d'Afghanistan aux familles américains dans le besoin d'avoir un soutien financier en cas de congé maternité", peut-on lire.

La photo, qui montre une famille radieuse et souriante après des mois compliqués notamment suite à la décriée interview donnée par Meghan Markle (40 ans) et le prince Harry (37 ans) à Oprah Winfrey - source de grandes tensions avec les membres de la famille royale mais aussi les médias -, a été prise par Alexi Lubomirski. Elle date de l'été dernier et a été capturée au chic domicile des amoureux. On y retrouve aussi Archie, lequel a déjà beaucoup changé à 2 ans. On constate d'ailleurs qu'il commence à avoir la même chevelure que son papa, la calvitie en moins cela va sans dire. "Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une nouvelle année pleine de prospérité, de notre famille aux vôtres. Harry, Meghan, Archie, Lili", ajoute la carte de voeux.