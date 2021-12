Diaporama Meghan Markle et le prince Harry dévoilent la première photo de Lilibet pour Noël !

4 / 21

Le prince Harry et Meghan Markle, duc et duchesse de Sussex, présentent leur fils Archie Harrison Mountbatten-Windsor dans le hall St George au château de Windsor le 8 mai 2019.

8 May 2019. The Duke and Duchess of Sussex with their baby son, who was born on Monday morning, during a photocall in St George's Hall at Windsor Castle in Berkshire.